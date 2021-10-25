مسؤول أوروبي: "قلقون" من آخر التطورات بالسودان

سبب وضع رئيس الوزراء السوداني رهن الإقامة الجبرية ردود أفعال دولية، كان آخرها على لسان ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وغرد بوريل اليوم الاثنين، عبر حسابه على "تويتر": " نتابع الأحداث الجارية في السودان بقلق بالغ".

Following with utmost concern ongoing events in #Sudan.



The EU calls on all stakeholders and regional partners to put back on track the transition process. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 25, 2021​

وأضاف: "يدعو الاتحاد الأوروبي جميع أصحاب المصلحة والشركاء الإقليميين إلى إعادة عملية الانتقال إلى مسارها الصحيح".

وطالب تجمع المهنيين السودانيين جماهير الشعب السوداني وقواه الثورية ولجان المقاومة في الأحياء بكل المدن والقرى والفرقان، بالخروج للشوارع واحتلالها تماما، والتجهيز لمقاومة أي انقلاب عسكري بغض النظر عن القوى التي تقف خلفه.

وفي وقت مبكر اليوم الاثنين، نقل تلفزيون الحدث، عن مصادر لم يذكرها، أن قوة عسكرية سودانية مجهولة ألقت القبض على أربعة وزراء بالحكومة وعضوا مدنيا في مجلس السيادة.