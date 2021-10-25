رئيس لجنة المصالحة لـ"سبوتنيك": انتهاء عملية المصالحة وتسليم الأسلحة في درعا

صرح رئيس لجنة المصالحة في محافظة درعا السورية حسين الرفاعي، لوكالة سبوتنيك، بأن عملية المصالحة بين المسلحين وتسليم السلاح انتهت في المحافظة الواقعة جنوبي البلاد.

وقال الرفاعي إن "عملية المصالحة وتسليم السلاح في محافظة درعا اكتملت".

ووفقا له، فقد تم افتتاح مركز في مركز شرطة درعا للتحقيق في قضايا المسلحين الذين رفضوا المصالحة.

ویتضمن اتفاق "درعا البلد" الذي قدمه الجانب الروسي عدة بنود، من ضمنها التزام المجموعات المسلحة في الحي بتسلیم أسلحتها للدولة السوریة امتثالا لبنود اتفاق المصالحة الذي عقد في 2018، وخروج المسلحین الرافضین للاتفاق، إضافة إلى بنود تقنیة أخرى تضمن عودة الأمان والاستقرار إلى الحي الذي تسیطر علیه تلك المجموعات.