ابن سلمان معربا عن أسفه: السعودية لن تزول

عبر وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، عن أسفه من اعتقاد البعض أن بلاده ستزول مع نفاد مخزونها من الطاقة غير المتجددة.

وكان الأمير عبد العزيز يتحدث عن مساعي المملكة للتحول إلى الطاقة المتجددة وفي مقدمتها إنتاج الهيدروجين بنوعيه الأخضر والأرزق.

وقال الأمير عبد العزيز "علينا أن نكون صادقين مع المقاربة الجديدة... وأشعر بالأسف تجاه من يعتقد بزوال السعودية إلخ، سنعمل على إنتاج الكهرباء الأرخص على كوكب الأرض".

وفي رد على سؤال عن السيارة التالية التي سيقودها الأمير، قال مازحا "بالتأكيد لن تكون سيارة كهربائية، نحن نصنع نوعا جديدا من الديزل يورو 5 (الخالي من الكبريت) ولدينا سيارات هجينة، وستصنع البلاد سيارات كهربائية وهو رهان سليم"، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأشار إلى أن محطات تعبئة الوقود في السعودية ستكون مزودة بمساحة تسمح للمستهلك بشحن السيارة بالطاقة الكهربائية.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أعلن يوم السبت، أن المملكة تسعى للوصول إلى "الحياد الصفري" في الانبعاثات بحلول 2060، لتصبح ثاني دولة خليجية مصدرة للنفط بعد الإمارات تحدد هذا الهدف.

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