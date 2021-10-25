وزير الطاقة اللبناني: المباحثات بشأن الغاز والكهرباء من مصر والأردن "تشهد تقدما"

أكد وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، إن المباحثات بشأن الحصول على الغاز والكهرباء من مصر والأردن "تشهد تقدما"، متوقعا بدء محادثات قريبة مع دولة الإمارات، التي عرضت المساعدة للحد من انقطاعات الكهرباء في البلاد.

وأضاف فياض أن "العمل جار على كافة الأصعدة للتوصل إلى اتفاقيات لاستجرار الغاز من مصر عبر الأردن والتبادل في سوريا، واستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن مرورا بسوريا".

وأشار إلى "أخذ نواحٍ سياسية في الاعتبار، خاصة التواصل مع واشنطن، التي أصدرت رسائل طمأنة لعدم دخول هذه العقود والأعمال في إطار العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا"، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وتابع فياض: "بدأنا بالتعاون مع الجانب المصري وشركة TGS في الأردن لمعاينة خط الغاز في بلادنا وإصلاحه، مما سيستغرق عدة أسابيع، وصدر تقرير بالنسبة لاحتياجات الإصلاح للبدء في التنفيذ".

ونوه المسؤول اللبناني إلى أنه "تم الاتفاق مع الجانب المصري لمعاينة خط الغاز في سوريا لتقدير الكمية التي يمكن إنتاجها في مصر، والتعرف على قدرة الخطوط التشغيلية، والكمية التي يمكن جرها إلى لبنان، وذلك بالتعاون مع الطرف السوري".

وأشار فياض إلى أن مصر "تقف موقف الإخوة مع لبنان في أزمته الحالية"، مضيفا: "بالنسبة للمستو التعاقدي والتجاري، أجرينا محادثات مع وزير البترول المصري طارق الملا، وفريق شركة إيجاس، وتوصلنا لتفاهمات نتج عنها مذكرة تفاهم سيتم التوقيع عليها هذا الأسبوع".

واستطرد: "بدأنا أيضا مراجعة عقود توريد الغاز المصري إلى لبنان ليتناسب مع المستجدات، ووضع أسعار مناسبة لمصر ولنا"، منوها إلى أن هذا العقد وقع عام 2009 ويتم تحديثه الآن.

وإضافة لما سبق، ستتم مراجعة التعاقد بالنسبة لتبادل الغاز بين مصر وسوريا لمصلحة لبنان، وفي نفس الوقت مراجعة اتفاقية نقل الغاز على الخط من الأردن إلى سوريا فلبنان، بالإضافة إلى مراجعة عقد التشغيل والصيانة، بحسب فياض.

ورجح المسؤول توقيع عقد التشغيل والصيانة مع شركة "TGS"، مضيفا: "لذلك نعمل على إعادة صياغة ما كان موجود سابقا لنصل إلى تعاقد جديد".

وعن الكميات التي يسعى لبنان لاستيرادها من مصر، قال: "توصلنا لنسبة في حدود 650 مليون متر مكعب بالعام الواحد، وهي تكفي لتشغيل محطة دير عمار"، مضيفا أنه "سيتم نقل الغاز إلى لبنان عن طريق خط الغاز العربي".

وعن حالة التشغيل الآن، أوضح: "نستورد حاليا الوقود الخاص بالكهرباء من العراق بموجب اتفاق على عقد مسهل لمدة عام، ويتم إمدادنا بحوالي 60 ألف طن شهريا، وحصلنا على منحة من مصرف لبنان بحوالي 100 مليون دولار للحصول على الوقود من المناقصات لإضافة ساعات على الشبكة الكهربائية، وأيضا نجري مباحثات مع الأردن لمدنا بـ 250 ميغا وات".

ويعيش لبنان منذ أبريل/نيسان الماضي نقصا حادا في الوقود المخصص لمعامل إنتاج الطاقة مما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي لمدة 20 ساعة يوميا نتيجة شح النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان المركزي وعجزه عن الاستمرار في تزويد الموردين بالدولار.