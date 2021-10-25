مقتدى الصدر يعلن ملامح خطته لتطوير الزراعة والتعليم في العراق

أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، عن ملامح خطته لتطوير قطاع الزراعة والنهوض بالتعليم في بلاده.

وقال الصدر في بيان نشره على حسابه بموقع تويتر، اليوم الاثنين، إن تنشيط الواقع الزراعي في العراق يتطلب، توفير الأيادي العاملة والأراضي الصالحة للزراعة واستصلاحها، وإيصال الماء والأسمدة وتوفير البذور والرقابة الصارمة والضريبة على المنتجات الزراعية المستوردة.

ودعا مقتدى الصدر إلى إنشاء وتهيئة وإصلاح المصانع العراقية العاملة في مجال الأطعمة والأسمدة والأدوية الزراعية، مع دعم المنتج العراقي تمهيدا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية.

كما دعا الصدر إلى إعادة العملية التربوية والتعليمية إلى مسارها الصحيح، من خلال "برنامج صارم" يعيد فاعلية التعليم وينأى به عن "المحسوبيات".

واعتبر أن "المعلم مقدس" ولا يمكن استغلاله من خلال الرشوة أوتهديد الكوادر أو ترهيبهم لتكون شهادة التخرج العراقية عالية المستوى دون "تدليس أو إيهام".

وطالب الصدر بمواكبة المواد العلمية للتطورات العلمية الحديثة، وذلك كله في إطار المدارس والجامعات الحكومية حصرا، مع الإبقاء على مجانية التعليم.

يشار إلى أن التيار الصدري بزعامة الصدر، حصل على أعلى مقاعد في البرلمان العراقي خلال الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد في العاشر من الشهر الجاري، بـ73 مقعدا من أصل 329، ما يخوله ترؤس الحكومة المقبلة.