فرنسا تدين "محاولة الانقلاب" في السودان وتدعو لإطلاق سراح حمدوك "فورا"

أعربت فرنسا، اليوم الإثنين، عن إدانتها الشديدة لما سمتها "محاولة الانقلاب" في السودان، داعية إلى إطلاق سراح رئيس الحكومة عبد الله حمدوك والقيادات الميدانية المعتقلة وذلك بشكل فوري.

جاء ذلك في بيان للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب أحداث عاصفة شهدها السودان اليوم الإثنين، بدأت باعتقال رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين، وشملت إعلان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان حل الحكومة ومجلس السيادة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد.

ودعا ماكرون في بيانه المقتضب الذي نشره بحسابه على تويتر على ما نقلت وكالة رويتر إلى الإفراج فورا عن رئيس الوزراء السوداني وأعضاء الحكومة المدنيين.

وقال ماكرون: "تدين فرنسا بأشد العبارات محاولة الانقلاب في السودان. أعبر عن دعمنا للحكومة الانتقالية السودانية وندعو إلى الإفراج الفوري عن رئيس الوزراء والقادة المدنيين".

La France condamne avec la plus grande fermeté la tentative de coup d'État au Soudan. J’exprime notre soutien au gouvernement de transition soudanais et appelle à la libération immédiate et au respect de l’intégrité du Premier ministre et des dirigeants civils. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 25, 2021

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم الاثنين حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وحل مجلس السيادة الانتقالي والحكومة، متعهدا بتشكيل حكومة كفاءات تدير المرحلة الانتقالية في البلاد.