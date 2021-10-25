ميقاتي يبدأ محادثاته مع الكاظمي

بدأ رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي محادثات رسمية مع رئيس وزراء العراق مصطفي الكاظمي، بحسب لبنان 24.

ووصل ميقاتي في وقت سابق إلى مطار بغداد واستقبله رئيس بعثة الشرف وزير النفط إحسان عبد الجبار، ومدير مكتب رئيس الوزراء وسفير لبنان.

ويشارك في المحادثات المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وسفير لبنان لدى العراق علي الحبحاب من الجانب اللبناني، وزير النفط إحسان عبد الجبار، ومدير مكتب رئيس الوزراء رائد جوحي من الجانب العراقي.