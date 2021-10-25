السفارة الأمريكية في السودان تدين الأعمال التي تقوض الانتقال الديمقراطي وتدعو لتجنب العنف

عبرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في السودان عن قلقها الشديد من الإجراءات التي قامت بها القوات العسكرية ضد الحكومة الانتقالية المدنية هناك.

كما دعت في بيان رسمي لها عبر حسابها على موقع "تويتر" للسماح للحكومة الانتقالية بمواصلة عملها الذي يهدف إلى تحقيق أهداف الثورة، وأدانت أعمال اليوم التي تعيق الانتقال للديمقراطية في السودان.

وكتبت السفارة الأمريكية في الخرطوم في بيانها: "تشعر سفارة الولايات المتحدة بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن القوات المسلحة اتخذت إجراءات ضد الحكومة المدنية في السودان، وتدين الأعمال التي تقوض الانتقال الديمقراطي في السودان".

وتابعت: "ندعو جميع الذين يعرقلون الانتقال في السودان إلى التنحي، والسماح للحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون بمواصلة عملها المهم لتحقيق أهداف الثورة".

We call on all actors who are disrupting Sudan's transition to stand down, and allow the civilian-led transitional government to continue its important work to achieve the goals of the revolution. (2/2) — US Embassy Khartoum (@USEmbassyKRT) October 25, 2021

وشهد فجر اليوم الاثنين اعتقال رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، من مقر إقامته في الخرطوم، إلى جانب عدد من الوزراء وأعضاء بمجلس السيادة، من جانب قوة عسكرية.

وأكد مكتب حمدوك أن ما حدث يمثل "تمزيقا للوثيقة الدستورية وانقلابا مكتملا على مكتسبات الثورة"، بحسب بيان رسمي.

كما دعا تجمع المهنيين السودانيين المواطنين الذين نزلوا إلى الشوارع من أجل الاحتجاج إلى تجنب العنف وعدم التوجه إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة أو القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم.

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