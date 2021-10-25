الإمارات تكافئ إبداع أرماني بهدية "ذهبية"

وقدم الإقامة اللواء محمد أحمد المري المدير العام للإقامة وشؤون الأجانب، في حفل أقيم خصيصاً في مبنى المديرية العامة للإقامة وشؤون الأجانب في منطقة الجافلية.

ويطلق أرماني في 26 أكتوبر/ تشرين الأول حدثه الشهير "وان نايت أونلي" في فندق أرماني دبي.

وقال أرماني في مقابلة مع مجلة "سيتي تايمز" قبل زيارته إلى دبي: "إن حدث دبي له معنى غير عادي بالنسبة لي"، كما وعد بأنها ستكون ليلة لا تُنسى وتكريمًا لـ "مدينة عالمية حقًا".

ومن المقرر أن يعرض الحدث المدرج مجموعة "أرماني" لربيع وصيف 2022.

وأضاف المصمم أيضًا: "أعتقد أن قوتي في البقاء ربما تعود إلى حقيقة أنني لم أتبع التيارات الرائجة مطلقًا، بدلاً من ذلك، أهدف إلى ابتكار قطع ذات أسلوب طويل الأمد، يمكن ارتداؤها لسنوات عديدة وليس لها علاقة تذكر بالمفهوم التقليدي للموضة".

To coincide with #GAOneNightOnly in Dubai and the Armani Hotel 10 year anniversary, Giorgio Armani released a special edit of ready-to-wear and accessories for Dubai. Shades of turquoise and classic greige make up the ready to wear and accessories collection for men and women. pic.twitter.com/NcDuX2nIBt — Armani (@armani) October 24, 2021

​وأصدرت حكومة الإمارات العربية المتحدة هذه التأشيرة في العام 2019، حيث توفِّر لحاملها إقامة لمدة 10 سنوات تكريماً وتقديراً لمساهماته الخاصة المميزة للدولة.

ويُمنح هذا التكريم للمستثمرين ورجال الأعمال، فضلاً عن المواهب الخاصة ضمن مجموعة متنوعة في مجالات مختلفة من العلوم إلى الترفيه والرياضة والأوساط الأكاديمية والعمل الخيري.