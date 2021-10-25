قطر تعلق على أحداث السودان

أصدرت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الاثنين، بيانا للتعقيب على الأحداث الحالية في السودان، بعد اعتقال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك.

وقالت قطر في بيانها إنها "تتابع بقلق التطورات الحالية في السودان، داعية جميع الأطراف إلى عدم التصعيد، واحتواء الموقف وتغليب صوت الحكمة، والعمل بما يخدم مصلحة السودانيين نحو العدالة والاستقرار والسلام"، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأضاف أنها "تتطلع لضرورة إعادة العملية السياسية إلى المسار الصحيح، من أجل تحقيق لتطلعات الشعب السوداني".

وقامت قوة عسكرية سودانية مجهولة، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، بإلقاء ألقت القبض على 4 وزراء بالحكومة وعضوا مدنيا في مجلس السيادة.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أن قوة عسكرية اعتقلته وزوجته إلى جهة مجهولة، وحمّل القيادات العسكرية المسؤولية الكاملة عن سلامته وحياته.

وذكر البيان أن حمدوك وزوجته تم اختطافهما فجر اليوم الاثنين الموافق 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري من مقر إقامتهما بالخرطوم.

وتابع أنه تم اقتيادهما لجهة غير معلومة من قبل قوة عسكرية.

واعتبر البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء السوداني أن ما حدث يمثل "تمزيقا للوثيقة الدستورية وانقلابا مكتملا على مكتسبات الثورة التي مهرها شعبنا بالدماء بحثا عن الحرية والسلام والعدالة".

وأغلقت الطرق الرئيسية في العاصمة السودانية الخرطوم، وتم قطع خدمات الإنترنت.

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