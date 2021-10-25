الخارجية السورية: قوات الاحتلال الصهيوني ارتكبت فجر اليوم عدوانا جديدا في المنطقة الجنوبية

قالت الخارجية السورية إن إسرائيل نفذت فجر الاثنين هجوما على المنطقة الجنوبية من البلاد.

نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر في وزارة الخارجية قوله "سوريا تؤكد حقها وقدرتها على الرد على هذه الاعتداءات ولجم النزعة العدوانية لسلطات الاحتلال".

وأضاف المصدر: "إن قوات الاحتلال الصهيوني ارتكبت فجر اليوم عدواناً جديداً في المنطقة الجنوبية وذلك في إطار عدوانها المتكرر على حرمة وسيادة الأراضي السورية".

وتابع: "هذا العدوان الغاشم يأتي بعد إتمام المصالحات في محافظة درعا وعودة الأمن والأمان لها وبسط سلطة الدولة في محاولة يائسة من كيان الاحتلال الإسرائيلي لدعم أدواته وعملائه من المجموعات الإرهابية المنهزمة".

وأضاف المصدر أن "سوريا تؤكد حقها وقدرتها على الرد على هذه الاعتداءات ولجم النزعة العدوانية لسلطات الاحتلال".