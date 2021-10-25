صحيفة تركية تنشر صور 15 متهما بالتجسس لصالح الموساد

نشرت وسيلة إعلام تركية، اليوم الاثنين، صور 15 شخصا متهمين في تركيا بالتجسس لصالح الموساد الإسرائيلي.

وقالت صحيفة "الصباح" التركية التي نشرت الصور في تقرير على موقعها الإلكتروني إنها تمكنت من الوصول لصور أعضاء شبكة متهمة بالتجسس لصالح إسرائيل.

وذكرت الصحيفة أن المتهمين وجميعهم من أصول عربية حصلوا على مبالغ مالية مقابل تقديم معلومات عن معارضين إسرائيليين في تركيا.

وأوضحت أن بعض المتهمين كانت مهمتهم تقديم المعلومات والتجسس بينما قدم البعض الآخر الأموال الممنوحة للجواسيس.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت وكالة المخابرات الوطنية التركية، اعتقال 15 شخصا اعترفوا بالتجسس لصالح إسرائيل.

​وذكرت الصحيفة يومها إنها تنفرد بنشر تفاصيل التحقيق مع المتهمين وتفاصيل اعتقالهم، فقد اعتقلت أجهزة الأمن التركية هؤلاء العملاء في 4 مقاطعات مختلفة في البلاد.

وقالت أن واحدا منهم يُدعى (ماس)، كان يعمل في شركة استشارات طلابية في إسطنبول، اعترف بأنه زود عملاء الموساد في ديسمبر/كانون الأول من عام 2018 بمعلومات عن الطلاب وعن الجمعيات الفلسطينية.

وأضاف أنهم طلبوا لقاءه وجها لوجه فلما أخبرهم بأنه ليس لديه تأشيرة، استخرجوها له في غضون ساعة ثم اصطحبه وكيل يدعى "AZ" في مطار زيورخ وذهبا إلى فندق لعقد اجتماع، وهناك أعطوه المال وقدم لهم جميع المعلومات، وتعلم منهم كيف يرسل رسائل مشفرة.

وبحسب معلومات الصحيفة، ففي عام 2020 تلقى آلاف الدولارات مقابل المعلومات التي يرسلها لهذه المنظمة وكان يتلقى الأموال من سوبر ماركت في إسطنبول، حيث كان يذهب إليه ويظهر له بطاقة الإقامة التركية.

وأشارت الصحيفة إلى أن عناصر الموساد طلبوا منه أيضا إجراء دراسات عن الفلسطينيين الذين علقوا في تركيا خلال فترة كورونا وعن الأطراف التي دعمتهم.