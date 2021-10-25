أطباء السودان يعلنون الإضراب العام والانسحاب من جميع المستشفيات العسكرية

أعلن أطباء السودان الإضراب السياسي العام في جميع مستشفيات البلاد، ما عدا الحالات الطارئة، احتجاجا على قرارات القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان.

كما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان: "الانسحاب الكامل من كل المستشفيات العسكرية".

في سياق متصل، أعلنت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم "العصيان المدني"، ودعت السودانيين "إلى إعلان العصيان المدني الشامل في كل المؤسسات المهنية والخدمية، عدا الحالات الطبية الطارئة"، وفق بيان نشرته وزارة الإعلام على حسابها الرسمي على موقع فيسبوك.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت اللجنة التسييرية لاتحاد الطيارين السودانيين الإضراب العام والعصيان المدني.

ودعت اللجنة في بيان جميع الطيارين والعاملين في قطاع الطيران وجميع السودانيين للخروج الى الشوارع و"حماية ثورة الشعب السوداني".

ويتوقع مراقبون أن تتزايد حالات الإضراب والعصيان المدني لتشمل المزيد من المؤسسات والهيئات الحيوية في السودان، ردا على ما اعتبر إقصاء للمكون المدني من السلطة في البلاد.

كان القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان أعلن في خطاب له اليوم حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وحل مجلس السيادة الانتقالي والحكومة، متعهدا بتشكيل حكومة كفاءات تدير المرحلة الانتقالية في البلاد.

وأكد البرهان في خطاب للشعب، الالتزام بالوثيقة الدستورية، حتى تشكيل حكومة كفاءات وطنية تراعي في تشكيلها التمثيل العادل لأهل السودان قبل نهاية نوفمبر/تشرين الثاني عام 2023، متعهدا بإشراك الشباب في برلمان ثوري يراقب أداءها.

وأرجع سبب هذه الإجراءات إلى "الخلافات بين الساسة والطموح والتحريض الذي أجبرنا على التحرك، لأن ما تمر به البلاد الآن يهدد أمن الأمة".

قبل ذلك، أعلن مكتب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في بيان، اعتقال الأخير وزوجته من قبل قوة عسكرية اقتادتهما إلى جهة غير معلومة.

وقال البيان: "تم اختطاف رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك وزوجته فجر اليوم الاثنين 25 أكتوبر 2021 من مقر إقامتهما بالخرطوم، وتم اقتيادهما لجهة غير معلومة من قبل قوة عسكرية. كما اعتقلت القوات الأمنية بالتزامن عدداً من أعضاء مجلس السيادة والوزراء وقيادات سياسية".

وحمَّل البيان "القيادات العسكرية في الدولة السودانية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك وأسرته"، مضيفا "كما تتحمل هذه القيادات التبعات الجنائية والقانونية والسياسية للقرارات الأحادية التي اتخذتها".

ودعا مكتب حمدوك الشعب السوداني إلى الخروج والتظاهر و"استخدام كل الوسائل السلمية المعلومة والتي خبرها وجربها، لاستعادة ثورته من أي مختطف".

في سياق متصل، أصيب 12 محتجا سودانيا على قرارات البرهان، بالرصاص لدى محاولتهم اقتحام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، بحسب ما أعلنته لجنة أطباء السودان في بيان مقتضب على "فيسبوك".

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