خبير: رفض مقترحات المبعوث الأمريكي عجل بإجراءات حل مجلسي السيادة والوزراء

أعرب مدير تحرير صحيفة "الوطن" السودانية، عبد الوهاب موسى، اليوم الاثنين، عن اعتقاده بأن "رفض المكون العسكري لمقترحات المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي لحل الأزمة في السودان، هو ما عجل بما أسماه بإجراءات "الانقضاض على السلطة".

وأوضح في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، أن "المكون العسكري لايرغب في قبول أطروحات الوسطاء، رغم أن الولايات المتحدة كانت تبذل جهدا للتوافق بين جميع الأطراف".

وأضاف أن "ما حدث في السودان لم يكن مفاجئا، وكانت هناك مؤشرات واضحة على أن القوة العسكرية تريد أن تفعل بالحكم المدني مفاعيل غير مقبولة"، معتبرا أن "هذا أمر غير مقبول، إذ لا تسمح الوثيقة الدستورية لأي مكون بأن يسيطر على المشهد السياسي، كما أن المكون العسكري له اختصاصات محددة تنص عليها الوثيقة الدستورية".

وأعلنت وزارة الإعلام السودانية أن قوة من الجيش اعتقلت رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، ونقلته إلى مكان مجهول بعد رفضه تأييد "الانقلاب"، بحسب بيان للوزارة.

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم، الاثنين الموافق 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تظاهرات واحتجاجات واسعة، بعد تحركات عسكرية أسفرت عن اعتقالات لقيادات مدنية ووزراء.

وأعلن رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وحل مجلس السيادة الانتقالي والحكومة، متعهدا بتشكيل حكومة كفاءات تدير المرحلة الانتقالية في البلاد.

وطالب تجمع المهنيين السودانيين وهو قوى ثورية مناصرة للديمقراطية، الشعب السوداني وقواه الثورية بالخروج للشوارع واحتلالها تماما، والتجهيز لمقاومة أي انقلاب عسكري بغض النظر عن القوى التي تقف خلفه.

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