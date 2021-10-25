لبنان.. توجيه اتهامات بالقتل وإثارة الفتنة الطائفية للعشرات في أحداث الطيونة

وجه قاض لبناني اتهامات لعشرات الأشخاص بارتكاب جرائم القتل وإثارة الفتن الطائفية خلال مواجهات دامية وقعت الشهر الجاري في العاصمة، بيروت.

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، وجها الاتهامات لـ 68 شخصا في اشتباكات الطيونة منهم 18 موقوفا.

وتضمنت الاتهامات الصادرة اليوم عن عقيقي "التحريض وحيازة أسلحة حربية غير مرخصة والتخريب في ممتلكات عامة وخاصة".

كما شملت الاتهامات الموجهة "جرائم القتل ومحاولة القتل وإثارة الفتنة الطائفية".

وأشارت الوكالة إلى أن عقيقي أحال المتهمين مع الملف إلى قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان.

وكان 7 أشخاص من مؤيدي "حزب الله اللبناني" وحركة أمل لقوا مصرعهم في اشتباكات الطيونة الي حدثت في 14 أكتوبر/ تشرين الأول في أسوأ مواجهات مسلحها تشهدها بيروت منذ أكثر من عقد.

ووقع إطلاق نار عندما تجمع متظاهرون في احتجاج دعا له "حزب الله" وحركة أمل، للتعبير عن اعتراضهم على القاضي طارق بيطار الذي يتولى التحقيق في حادث انفجار مرفأ بيروت.

وتسبب انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس/ آب 2020، في مقتل أكثر من 200 شخص، وإحداث دمار واسع في بيروت.