وفد فلسطيني بقيادة الرئيس محمود عباس يتوجه إلى موسكو خلال أيام

أعلن عضو اللجنتين، التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، عن توجه وفد بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى موسكو، خلال أيام، في أول محطة لنقل رسائل الجانب الفلسطيني إلى العالم، وفقا لما ورد في تصريحاته عبر تلفزيون فلسطين في برنامج "ملف اليوم".

القاهرة - سبوتنيك. وأكد الأحمد، أن الرئيس عباس اجتمع بقيادة حركة فتح، أمس الأحد، بعد اجتماع اللجان التنفيذية للمنظمة وذلك بعد خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار الأحمد، في حديثه للبرنامج، إلى أن الاجتماع يعتبر الخطوة الخيرة قبل انطلاق وفود منظمة التحرير لاطلاع العالم على الخطوات التي أعلن عنها الرئيس خلال خطابه في الأمم المتحدة، والتي سيتم بدء العمل بها كخطة عمل منذ الآن، واطلاعهم على مسيرة عملية السلام، والتذكير بقرارات الأمم المتحدة.

وأضاف: "سنطالب بدولة واحدة ديمقراطية إذا لم يتم الالتزام بحل الدولتين"، منوها إلى أنه سيتم بدء توجه الوفود إلى الخارج، حيث سيتوجه الوفد الأول إلى موسكو برئاسة الرئيس محمود عباس، خلال أيام، مؤكدا أهمية دور روسيا الاتحادية الصديقة للشعب الفلسطيني، كي تضغط على الجانب الإسرائيلي للالتزام بحل الدولتين.