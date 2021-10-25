ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يستقبل أمير قطر في الرياض... فيديو

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، اليوم الاثنين، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في العاصمة السعودية الرياض الذي وصل للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

ونشرت فضائية "الإخبارية" السعودية فيديو لاستقبال ولي العهد السعودي لأمير قطر قبل انعقاد القمة التي أعلن عنها للمرة الأولى في مارس/آذار الماضي، وذلك قبيل مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 لتغير المناخ في غلاسكو، والمنعقد في الفترة من 31 أكتوبر/تشرين الأول إلى 12 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ويهدف إلى الاتفاق على تحقيق أكبر انخفاضات للانبعاثات لمكافحة الاحتباس الحراري.

وتعتبر هذه هي ثالث زيارة لأمير قطر، الشيخ التميم بن حمد، للرياض، بعد أن كانت أول زيارة في شهر مايو/ أيار الماضي، وبعد حضوره في شهر يناير/ كانون الثاني قمة العلا مع قادة مجلس التعاون الخليجي الـ41، وشهدت على المصالحة الخليجية التاريخية مع قطر.

وفي الشهر الماضي، التقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، امع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ومستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ طحنون بن زايد، في البحر الأحمر، في لقاء وصفه بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد السعودي، بأنه "لقاء ودي أخوي".

وإلى جانب أمير قطر، حضر قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، وولي العهد البحريني، الأمير الأمير سلمان بن حمد، ووزير المالية الإماراتي، الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، والمبعوث الأمريكي لشؤون المناخ، جون كيري.

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