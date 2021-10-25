رئيس الوزراء العراقي يبحث مع نظيره اللبناني قضايا التعاون الثنائي

بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، قضايا التعاون الثنائي بين البلدين.

ورحب الكاظمي بالوفد الضيف، مؤكداً أهمية تعميق العلاقات العراقية اللبنانية بما يخدم الشعبين الشقيقين، وأشار إلى أن العراق يتطلع إلى توثيق أواصر التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، فضلاً عن تعزيز التنسيق في المجال الأمني، ومكافحة الإرهاب، وتجفيف منابعه.

ورحّب السيد الكاظمي بالوفد الضيف، مؤكداً أهمية تعميق العلاقات العراقية-اللبنانية بما يخدم الشعبين الشقيقين، وأشار سيادته إلى أن العراق يتطلع إلى توثيق أواصر التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، فضلاً عن تعزيز التنسيق في المجال الأمني، ومكافحة الإرهاب، وتجفيف منابعه. pic.twitter.com/7Isbsaw5RQ — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) October 25, 2021

وعلى الرغم من أن الزيارة استمرت ساعات فقط، إلا أنها تناولت مواضيع عدة، على رأسها كيفية استفادة لبنان أكثر من النفط العراقي.

ووصل ميقاتي في وقت سابق إلى مطار بغداد واستقبله رئيس بعثة الشرف وزير النفط إحسان عبد الجبار، ومدير مكتب رئيس الوزراء وسفير لبنان.

3/3 وكان الرئيس ميقاتي وصل الى مطار بغداد حيث استقبله رئيس بعثة الشرف وزير النفط إحسان عبد الجبار، ومدير مكتب رئيس الوزراء وسفير لبنان#مجلس_الوزراء #نجيب_ميقاتي @MAKadhimi #لبنان #pcm @DGSG_Security pic.twitter.com/hAD5GVjQ3F — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) October 25, 2021

ويشارك في المحادثات المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وسفير لبنان لدى العراق علي الحبحاب من الجانب اللبناني، وزير النفط إحسان عبد الجبار، ومدير مكتب رئيس الوزراء رائد جوحي من الجانب العراقي.