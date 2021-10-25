استشكالان أمام القضاء لوقف حكم عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

تقدم عضو جمعية عمومية في نادي الزمالك، المصري، باستشكال جديد أمام قضاء مجلس الدولة، لوقف تنفيذ حكم عودة الرئيس السابق للنادي مرتضى منصور إلى رئاسة النادي.

وبحسب "بوابة الأهرام"، تقدم هاني شكري، عضو الجمعية العمومية للنادي باستشكال جديد لوقف تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري بعودة مرتضى منصور إلى رئاسة نادي الزمالك.

وكانت وزارة الشباب والرياضة، أصدرت قرارا العام الماضي بعزل مرتضى منصور بسبب وجود شبهة فساد مالي، وتكليف لجنة مؤقتة لإدارة نادي الزمالك لحين إجراء انتخابات جديدة.

ولجأ منصور إلى القضاء طالبا إلغاء القرار، وأصدرت الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكما بقبول طعن منصور وإيقاف قرار الوزير بوقفه واستبعاد مجلس إدارته.

واستشكال اليوم على عودة مرتضى منصور، ليس الأول، حيث سبق وتقدم ممدوح عباس، رئيس الزمالك الأسبق، باستشكال أيضًا؛ لوقف تنفيذ الحكم، ومنع عودة مرتضى منصور إلى رئاسة النادي من جديد.

ووفقا لـ"بوابة الأهرام"، تم دمج استشكالي لعباس وشكري، وتحديد جلسة لنظرهما خلال الشهر المقبل.

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