الهجرة المصرية تخصص غرفة عمليات لمتابعة المصريين في السودان

وفي بيان حصلت سبوتنيك على نسخة منه أكدت نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنها وجهت بإطلاق غرفة عمليات لمتابعة المصريين بالسودان وتسهيل عودة الراغبين في ذلك.

© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation