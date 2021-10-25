الهجرة المصرية تخصص غرفة عمليات لمتابعة المصريين في السودان

خصصت وزارة الهجرة المصرية غرفة عمليات لمتابعة أحوال المصريين في السودان بعد الأحداث الأخيرة.

وفي بيان حصلت سبوتنيك على نسخة منه أكدت نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنها وجهت بإطلاق غرفة عمليات لمتابعة المصريين بالسودان وتسهيل عودة الراغبين في ذلك.

© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation مصر: أمن السودان جزء لا يتجزأ من استقرار شرق أفريقيا

وشددت الوزيرة على ضرورة التنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات المعنية، أثناء العمل على تيسير رجوع المصريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن.

وأهابت عبد الشهيد بالمصريين في الخارج البعد عن أي مناطق قد تشهد نزاعات أو تجمعات في الفترة المقبلة، ضمانا لسلامتهم.

من جهته، أوضح السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، أن غرفة العمليات مستمرة في متابعة المصريين بالخارج.

وتابع عباس أنه سيتم التنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية في هذا الشأن، ومتابعة الموقف أولا بأول.

يشار إلى أن السودان شهد منذ صباح اليوم أحداثا دراماتيكية، حيث اعتقلت قوة عسكرية فجر اليوم رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، من مقر إقامته في الخرطوم، مع عدد من الوزراء وأعضاء بمجلس السيادة، وهو ما وصفه مكتب حمدوك في بيان بأنه "يمثل تمزيقا للوثيقة الدستورية وانقلابا مكتملا على مكتسبات الثورة".

ودعا تجمع المهنيين السودانيين المواطنين الذين نزلوا للاحتجاج في الشوارع إلى تجنب التوجه إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة أو القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم، وتجنب العنف.

كما دعا التجمع إلى "تفادي الانجرار للعنف أو الاستجابة للاستفزاز من أي نوع، أثبتت السلمية نجاحها وقدرتها على الانتصار".

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