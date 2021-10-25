أمير سعودي يعلق على اتهامات سعد الجبري إلى الأمير محمد بن سلمان

علق الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، على تصريحات المستشار الأمني السعودي السابق سعد الجبري، خلال لقائه على شبكة "CBS" الإخبارية الأمريكية ،مساء أمس الأحد.

وقال بن مساعد، عبر حسابه على "تويتر": "تمخض (الجبري) فولد فأرًا .. قصص تشبه أفلام الخيال العلمي.. مقابلة كوميدية بامتياز .. ختمها بتبرير شديد الإقناع لثرائه"، مضيفا أن "بعض الأمور لا تحتاج لدفاع ولا لتعليق .. وإن كان لا بد.. آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه".

تمخض ( الجبري) فولد فأرًا ..

قصص تشبه أفلام الخيال العلمي..😂😂

مقابلة كوميدية بامتياز ..

ختمها بتبرير شديد الإقناع 😇😂 لثرائه..

بعض الأمور لا تحتاج لدفاع ولا لتعليق ..

وإن كان لا بد..

آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه.. — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) October 25, 2021

​وكان المستشار الأمني السعودي السابق سعد الجبري، زعم، في مقابلة مع "برنامج 60 دقيقة"، على "قناة CBS" الإخبارية الأمريكية، أن "ولي العهد محمد بن سلمان أرسل فريقا لاغتياله أثناء وجوده بالمنفى في كندا"متوقعا وأتوقع أن أٌقتل يوما ما"، على حد قوله.

وادعى أن "أحد أصدقائه حذره من عدم الاقتراب من أي مبنى دبلوماسي سعودي في كندا، وعدم الذهاب إلى القنصلية أو السفارة، ومواجهة مصير الصحفي السعودي، جمال خاشقجي"، الذي قالت التحقيقات إنه قُتل على يد فريق اغتيالات على صلة بالرياض بعد زيارته لقنصلية المملكة في مدينة اسطنبول التركية في عام 2018.

كما زعم الجبري احتجاز ابنيه عمر وسارة في السعودية، مطالبا بمساعدته في إطلاق سراح ابنيه من المملكة، مناشدا "الشعب الأمريكي والإدارة الأمريكية لمساعدته في إنقاذ هؤلاء الأطفال واستعادة حياتهم".

من جانبه، قال مذيع برنامج "60 دقيقة" سكوت بيلي، إن "سعد الجبري صرح بأنه قام بتسجيل فيديو يكشف المزيد من الأسرار عن العائلة الملكية السعودية والبعض في الولايات المتحدة"، مضيفا: "أعطانا مقطع صغير من الفيديو بدون صوت، وقال لنا إنه يمكن نشره إذا قُتل".

واستبقت السلطات السعودية إذاعة الحلقة وأصدرت بيانا عن طريق سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن، وقالت في بيان أصدرته لبرنامج "60 دقيقة"، إن الجبري "مسؤول حكومي سابق فاقد للمصداقية وله تاريخ طويل من التلفيق ومحاولات التشتيت لإخفاء الجرائم المالية التي ارتكبها والتي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات".

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