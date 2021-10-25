محكمة مصرية تقضي بإعدام "الذراع اليمنى" للإرهابي هشام عشماوي

أصدرت محكمة مصرية حكما بإعدام بهاء كشك، الذي يوصف بأنه "الذراع اليمنى" للإرهابي هشام عشماوي، إضافة إلى اثنين آخرين في القضية المعروفة بـ"خلية المرابطين".

ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الاثنين، في خبر عن الحكم ، مشيرة إلى أن الدائرة الخامسة إرهاب، بمجمع محاكم طرة، قضت بإعدام بهاء كشك، المرحل مع هشام عشماوي من ليبيا.

كما قضى الحكم بإعدام اثنين آخرين هاربين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية المرابطين الإرهابية".

وذكرت "بوابة الأهرام" أن المحكمة قررت إدراج المتهمين الهاربين على قوائم الإرهاب.

وأوضحت أن النيابة وجهت للمتهمين تهما تشمل تمويل جماعة إرهابية وإمدادها بالأسلحة والذخائر والمفرقعات، إضافة إلى التحاقهم بصفتهم مصريين بجماعة مسلحة خارج البلاد للتدريب وتعلم الفنون القتالية.

يذكر أن السلطات المصرية نفذت حكم الإعدام شنقا للإرهابي هشام عشماوي في الـ 4 من مارس/ أذار الماضي، بعدما تمت إدانته في 14 جريمة إرهابية.

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