فيلتمان: لم أتمكن من التواصل مع رئيس وزراء السودان بعد استيلاء الجيش على السلطة

أكد جيفري ديفيد فيلتمان المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي أنه لم يستطع مقابلة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عقب الأحداث الأخيرة.

وحسب تصريحات لفيلتمان اليوم الإثنين، قال: "حاولت الاتصال برئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بعد استيلاء الجيش على الحكومة الانتقالية لكنني لم أتمكن من الوصول إليه".

Special Envoy Feltman: The US is deeply alarmed at reports of a military take-over of the transitional government. This would contravene the Constitutional Declaration and the democratic aspirations of the Sudanese people and is utterly unacceptable. (1/2) — Bureau of African Affairs (@AsstSecStateAF) October 25, 2021

ودعا المبعوث الامريكي الخاص للقرن الإفريقي إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين في السودان.

وفي بيان صدر في وقت مبكر من يوم الاثنين، قال فيلتمان إن الولايات المتحدة الأمريكية قلقة للغاية من التقارير التي تتحدث عن استيلاء عسكري على الحكومة الانتقالية.

As we have said repeatedly, any changes to the transitional government by force puts at risk U.S. assistance. (2/2) — Bureau of African Affairs (@AsstSecStateAF) October 25, 2021

وجاء في البيان الذي نشره الحساب الرسمي لمكتب الشؤون الإفريقية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية على تويتر "هذا من شأنه أن يتعارض مع الإعلان الدستوري والتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني وغير مقبول على الإطلاق".

واوضح: "كما قلنا مرارًا وتكرارًا، فإن أي تغييرات في الحكومة الانتقالية بالقوة تعرض المساعدة الأمريكية للخطر".

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