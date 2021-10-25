مواطن لبناني يصرخ بقوات الأمن: زجوا بي في الحبس لعلني أشبع... فيديو

أثار مقطع فيديو انتشر عبر موقع "فيسبوك" ضجة بين المتصفحين، حيث يظهر أحد المواطنين في مدينة طرابلس اللبنانية متوجهًا للجيش والقوى الأمنية طالبًا منهم اعتقاله وزجه في السجن ليتمكن من سد رمقه.

ويصرخ الرجل بحرقة طالبًا من السلطات أن "يهابوا الله فيه"، و يضيف: "تعبت، زجوني بالحبس أنا وعائلتي وادفعوا عنا فواتير المعيشة".

وقال: "ما هذه المرحلة التي وصل لها الشعب اللبناني، لا نستطيع تحمل نفقة شراء نعال"، وأضاف: "أنا أعمل على سيارة الأجرة طوال اليوم ولا أستطيع تأمين وجبة البيض لولدي".

ويأتي ذلك بعد قطع سائقي السيارات العمومية في لبنان، صباح اليوم الاثنين 25 أكتوبر/تشرين الأول، عددا من الطرقات في بيروت وصيدا وذلك احتجاجا على الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات والتجاوزات المتفاقمة في قطاع النقل.

وتحت عنوان "جعنا" ركن السائقون سياراتهم وسط طرق أساسية في بيروت وصيدا، الأمر الذي أدى إلى ازدحام سير كبيرة وسط تواجد للقوى الأمنية والجيش اللبناني.

وكانت السلطات اللبنانية قد رفعت الدعم نهائياً عن استيراد مادة البنزين، يوم الأربعاء الماضي 20 أكتوبر، حيث تخطى سعر صفيحة البنزين الـ 300 ألف ليرة لبنانية بحسب جدول وزارة الطاقة لتحديد سعر مبيع المحروقات السائلة، فيما لا يزال الحد الأدنى للأجور في لبنان يقدر بحوالي الـ 675 ألف ليرة لبنانية.