توجيه عاجل من السلطات السعودية بعد هجوم مروع من 10 كلاب على طفل

وجه أمين منطقة تبوك بالانتقال فوراً إلى موقع تعرض طفل سعودي في حي البوادي بتبوك، إلى هجوم مروع من قبل 10 كلاب.

وأوضحت أمانة منطقة تبوك عبر حسابها على "تويتر"، أنه إشارة إلى ما تم رصده في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تعرض طفل للاعتداء من كلاب ضالة بحي البوادي، فإن أمين منطقة تبوك وجه بالانتقال فوراً إلى الموقع وتكثيف الفرق للتخلص من الكلاب الضالة.

إشارة الى ماتم رصده في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تعرض طفل للاعتداء من كلاب ضالة بحي البوادي … أمين منطقة #تبوك يوجه بالانتقال فوراً إلى الموقع وتكثيف الفرق للتخلص من الكلاب الضالة. #أمانة_منطقة_تبوك pic.twitter.com/nVhkFIymYS — أمانة منطقة تبوك (@tabukm) October 22, 2021

من جانبه، قال أحمد البلوي خال الطفل علي، في تصريحات مع "قناة العربية"، إن "ابن أخته البالغ من العمر 10 سنوات، خرج بعد منتصف الليل، لرمي النفايات في حاوية تقع بالقرب من المنزل، وفوجئ بكلاب تختبئ خلف كومة رمال، فهاجمته بشراسة ونهشت جسمه".

وكانت وسائل إعلام سعودية، نشرت مقطع الفيديو الذي وثق حالة الرعب التي عاش فيها الطفل وهو يحاول الهروب من الكلاب المفترسة، فيما وجه أمين منطقة تبوك بالانتقال فوراً إلى الموقع وتكثيف الفرق للتخلص من الكلاب الضالة.

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