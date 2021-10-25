محمد بن راشد: سنتوجه إلى كوكب الزهرة ولن يقف طموحنا عند سقف

أكد محمد بن راشد حاكم دبي أن طموح بلاده الفضائي لن يقف عند سقف معين، وأن الخطوة القادمة هي التوجه إلى كوكب الزهرة.

ووفقا لتصريحات نقلها موقع الإمارات اليوم قال بن راشد: " وصلنا إلى المريخ، وسنتوجه إلى كوكب الزهرة، ولن نتوقف عن رفع سقف الطموح إلى مستويات أعلى وصولاً إلى كل ما يخدم الإنسان ويضمن سعادته في الحاضر والمستقبل".

تصريحات بن راشد جاءت خلال زيارته لمعرض المؤتمر الدولي للفضاء الذي يعقد دورته الـ72 في دبي.

ويشارك في المؤتمر وفود من أكثر من 110 دولة وما يزيد على 4000 مشارك، و350 من المحترفين الشباب في القطاع وخبراء الفضاء من جميع أنحاء العالم.

وشدد بن راشد على أن "قطاع تكنولوجيا وأبحاث الفضاء بات يشكل مكوناً رئيسياً من مكونات منظومة التطوير الشاملة في دولة الإمارات"، معللا ذلك بان هذا القطاع "له قيمة مؤثرة في دعم التوجهات التنموية الطموحة للدولة، وما يؤهل له من فرص غير مسبوقة للتميز".

وقال: "نعقد طموحات كبيرة على قطاع الفضاء لدعم اقتصادنا المعرفي ودفع التنمية المستدامة لخدمة شعبنا ومنطقتنا والعالم ومستقبل أفضل للأجيال القادمة".

وعن خطط الإمارات المستقبلية في قطاع الفضاء أوضح بن راشد أن بلاده تسعي "لتحقيق إنجازات جديدة في مجال الفضاء بشراكات عالمية قوية مع أكبر المؤسسات والهيئات العلمية المتخصصة"، لافتا إلى وجود "طاقات وطنية شابة مبدعة أثبتت جدارتها بتحمل مسؤولية صنع المستقبل إلى جانب خبراء لهم باع طويل في المجال".

يشار إلى أن المؤتمر الذي حضر بن راشد معرضه يقام في مركز دبي العالمي للمعارض، ويستضيفه "مركز محمد بن راشد للفضاء" بالتعاون مع الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية، تحت شعار "إلهام، ابتكار، واكتشاف لفائدة البشرية".

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