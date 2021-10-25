أمير قطر يوجه رسالة إلى محمد بن سلمان

وجه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، رسالة إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إثر مشاركته في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وافتتح محمد بن سلمان، أعمال قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، اليوم الاثنين، التي تنعقد في المملكة العربية السعودية بمشاركة عالمية واسعة.

وكتب أمير قطر، على "تويتر": "أشكر أخي الأمير محمد بن سلمان على دعوتي للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر".

أشكر أخي الأمير محمد بن سلمان على دعوتي للمشاركة في قمة #مبادرة_الشرق_الأوسط_الأخضر التي ناقشنا أهميتها مارس الماضي، وأبارك للمملكة العربية السعودية الشقيقة هذه الخطوة.

إننا في قطر ندعم كل عمل عربي مشترك والمبادرات الدولية التي من شأنها مواجهة التغير المناخي والحفاظ على البيئة. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) October 25, 2021

وتابع: "ناقشنا أهمية القمة في مارس/ أذار الماضي، وأبارك للسعودية الشقيقة هذه الخطوة".

وقال: "إننا في قطر ندعم كل عمل عربي مشترك والمبادرات الدولية التي من شأنها مواجهة التغير المناخي والحفاظ على البيئة".

ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" مقطع فيديو يرصد جانبا من اللقاء الثنائي بين أمير قطر ومحمد بن سلمان، على هامش القمة.

سمو #ولي_العهد: نجتمع اليوم في هذه القمة لتنسيق الجهود تجاه حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي، ولوضع خارطة طريق لتقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر من (10%) من الإسهامات العالمية، وزراعة (50) مليار شجرة في المنطقة وفق برنامج يعد أكبر برامج زراعة الأشجار في العالم. — واس الأخبار الملكية (@spagov) October 25, 2021

وقال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن الهدف من القمة هو تنسيق جهود حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي، إضافة إلى وضع خارطة طريق لتقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر من 10 في المئة من الإسهامات العالمية.

ولفت محمد بن سلمان إلى أن المبادرة تشمل زراعة 50 مليار شجرة في المنطقة ضمن برنامج يعد أكبر برامج زراعة الأشجار في العالم، ويساهم في تحقيق 5 في المئة من المستهدف العالمي في مجال التشجير.

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