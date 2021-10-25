السودان.. مقتل سبعة وإصابة 140 في الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري

ذكر مسؤول بوزارة الصحة، مساء اليوم الاثنين، أن سبعة قتلوا فيما أصيب أكثر من 140 آخرين احتجاجات اليوم، عقب الانقلاب العسكري في السودان.

أوضح المسؤول أن القتلى السبعة لقوا حتفهم بسبب إصابات بالأعيرة النارية، وأن أحدهم صدمته سيارة أيضا، وفقا لوكالة رويترز.

وتشهد العاصمة السودانية توترات على خلفية خروج مظاهرات رافضة للقرار الأخير من الجيش السوداني، وأوضح مراسل سبوتنيك أن القوات المسلحة أطلقت النار في الهواء لتفريق مئات المتظاهرين على مدخل جسر شمباط الرابط بين مدينتي أمدرمان والخرطوم بحري، موضحا أن اشتباكات مستمرة بين الطرفين يستخدم فيها المتظاهرون الحجارة.

وسبق ذلك، إعلان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، بعد ساعات من احتجاز رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وعدد من الأعضاء المدنيين بالسلطات الانتقالية وسط أزمة سياسية حلت بين شركاء الحكم الانتقالي.

ويعيش السودان حالة من التوتر منذ الإعلان عن محاولة انقلاب فاشلة الشهر الماضي، وبدأ على إثرها تراشق حاد بالاتهامات بين الطرفين العسكري والمدني الذين يفترض تقاسمهما للسلطة بعد سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.

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