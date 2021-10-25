"أثبت صدق ما كنا نقوله"... متحدث مجلس الوزراء المصري يعلق على قرار إلغاء الطوارئ

علق السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، في مصر، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء مد حالة الطوارئ في عموم أنحاء البلاد.

وقال سعد في تصريحات تلفزيونية مساء اليوم، نقلتها "المصري اليوم" إن قرار الرئيس "يثبت أنها كانت وسيلة لتحقيق غاية وهي استقرار مصر بعد فترة عصيبة عقبت ثورتين".

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزارء: "حينما تحققت الغاية زال سبب الوسيلة، فجاء قرار إلغاء مد حالة الطوارئ".

وتابع: "لا أعتقد أن أي مواطن عادي كان يشعر بحالة الطوارئ، بل كان يشكو منها فقط كل من يريد الشر بهذا البلد، كونها كانت تعيق مخططاتهم الشريرة".

وأشار سعد إلى أن "احتفالنا لا يعني أنه لا قدر الله إذا جد جديد فهذا يعني عودة للوراء، لأن الطوارئ قرار تلجأ إليه الدول حينما يتعرض أمنها للعبث أو الخطر".

ووجه سعد التحية إلى السيسي وقال إنه "أثبت صدق ما كنا نقوله، بأن حالة الطوارئ مهما طالت فهي طارئة".

وأعلن السيسي، مساء اليوم الإثنين، "إلغاء حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ سنوات"، مشيرا إلى أن ذلك جاء بعد الوصول إلى "الأمن والاستقرار".

وأضاف عبر حسابه على فيسبوك: إن "مصر باتت بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة"، ممشيرا إلى أنه قرر، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

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