الإمارات تكشف موعد إطلاق المستكشف "راشد" إلى القمر

كشفت الإمارات، اليوم الثلاثاء، عن موعد بدء تصنيع النوذج النهائي للمستكشف الفضائي "راشد" وتاريخ إطلاقه إلى القمر.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مدير مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، حمد المرزوقي، لصحيفة "البيان" المحلية.

وقال المرزوقي إن بدء تصنيع النموذج النهائي لـ "راشد" سيكون بنهاية العام الجاري، على أن يتم إطلاقه نهاية العام المقبل 2022.

وأضاف أنه تم مؤخرا إنجاز ثلاثة نماذج تجريبية مختلفة لمحاكاة المستشكف، والتأكد من جاهزيتها للتصميم النهائي، تمهيدا لتثبيت جميع الأجهزة عليه.

وتابع المرزوقي أن فريق المشروع الإماراتي لاستكشاف القمر أنهى اختبارات الفراغ الحراري على النموذج الهندسي التأهيلي للمستكشف.

وأوضح أنه جرى اختبار الأنظمة الفرعية لـ "راشد" في درجات حرارة تتراوح بين 120 سالب و100 درجة موجب، معتبرا أن أي أجهزة حرارية للمركبات الفضائية يصعب عليها التعامل مع هذا التفاوت في درجات الحرارة.

وأكد المسؤول الإماراتي على أن القمر "راشد" يعتبر منصة مثالية لاختبار التقنيات التي ستستخدم في المستقبل لاستكشاف الفضاء الخارجي.

وفيما تم الانتهاء من الاختبارات البيئية للمستكشف، فمن المقرر البدء خلال الفترة المقبلة في "الاختبارات الحركية التي تساعد في اكتشاف أداء العجل والإطارات الخاصة بالمركبة"، بحسب المرزوقي.

وفي الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلنت الإمارات، عن إطلاقها مهمة فضائية جديدة، تهدف إلى استكشاف كوكب الزهرة و7 كويكبات أخرى في المجموعة الشمسية.

وفي فبراير/ شباط الماضي، احتفلت الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي بوصول "مسبار الأمل" التابع لها إلى مدار كوكب المريخ.

وبذلك الإنجاز التاريخي، تكون الإمارات العربية المتحدة هي خامس دولة على الإطلاق تصل إلى المريخ.