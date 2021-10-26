العراق يحدد موعد إكمال "نفق الحرير"

حددت الشركة العامة لموانئ العراق، في بيان، اليوم الثلاثاء، موعد إكمال (النفق المائي المغمور أو نفق الحرير)، منوهة إلى أن نسبة الإنجاز فيه وصلت إلى أكثر من 75%.
وأشارت الشركة العامة إلى أنَّ بداية العام المقبل ستشهد إكمال (النفق المائي المغمور أو نفق الحرير).
وبحسب ما نقلته وكالة "صدى"، فقد قال مدير الإعلام في الشركة أنمار الصافي: إن "الشركة تعمل بشكل جاد وكبير على تحسين أعماق القنوات الملاحية عبر إعادة العمق التصميمي لهذه القنوات الملاحية وواجهات الأرصفة إلى 12.5 متراً لكي تستطيع استقبال البواخر الكبيرة".
وأضاف الصافي، أنه "في السابق كانت البواخر الكبيرة تضع حمولاتها في موانئ قريبة ويتم تفريغها ونقلها في بواخر صغيرة، أما الآن فتنطلق البواخر الكبيرة من موانئها وتصل إلى موانئنا بشكل مباشر حتى وإن كانت كبيرة وعملاقة فهي قادرة على الرسو في الموانئ العراقية بسلامة وأمان".
وأشار الصافي إلى أن "مدير عام موانئ العراق فرحان الفرطوسي ناشد الشركة الالتزام بتوقيتاتها وقد أبدت تطمينها للشعب العراقي بأن العمل سيُنجز ضمن المدد القانونية أو ربما قبل المدد المتفق عليها".
وأوضح أن "عمق الميناء المتفق عليه هو 19,8 مترا وهذا الرقم لا يمكن التلاعب به لأنه من ضمن التصاميم التي وضعها المصصم الايطالي وهي تتابع وتراقب من قبل ادارة الموانئ والاستشاري الايطالي".
يذكر وأن مشروع "نفق الحرير"، وهو أول نفق في العراق لمرور الشاحنات تحت الماء.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)