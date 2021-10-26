رد مسؤول سعودي رفيع على "أسئلة محرجة" بشأن بايدن يثير تفاعلا في البلاد

أثار رد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن وربطه ارتفاع أسعار النفط بالمملكة العربية السعودية و"أوبك"، تفاعلا كبير على واقع التواصل الاجتماعي في السعودية.

وقال الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود، إن "رد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان يعكس المهنية والشمولية في الحديث وتحديد النقاط الحقيقية والأساسية لأسباب ارتفاع النفط بعيداً عن تصدير الأزمات أو الخطابات الشعبوية والتهرب من المسؤولية".

رد معالي وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان على تساؤل الصحفي يعكس المهنية والشمولية في الحديث وتحديد النقاط الحقيقية والأساسية لأسباب ارتفاع النفط بعيداً عن تصدير الأزمات أو الخطابات الشعبوية والتهرب من المسؤولية

ترجمة أخي العزيز@Labeebhubb pic.twitter.com/QPmQbpm1Jr — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) October 25, 2021

من جهته وصف عبدالرحمن العريني، الأسئلة التي رد عليها الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي بـ"أكثر الأسئلة إحراجا".

الأمير الخبير المفوه #عبدالعزيز_بن_سلمان #وزير_الطاقة_السعودي يرد على اكثر الأسئلة احراجا وبكل هدوء؛ بحلم الحليم و علم العالم وحكمة الحكيم لينطبق على سموه الكريم المثل العربي القديم "في حلم احنف في ذكاء اياس" pic.twitter.com/EwDWAnzav8 — د. عبدالرحمن العريني (@Drorainy) October 25, 2021

أما عايض آل سويدان فقال في تغريدة إن "وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أكد لبلومبيرغ أن وقف الصادرات الأمريكية للخارج أحد الحلول التقنية المتاحة".

وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان لـ"بلومبيرج"



سؤال:

“الرئيس الامريكي جو بايدن يلقي اللؤم على السعودية بسبب ارتفاع أسعار البنزين ⛽️ ”



الجواب:

“وقف الصادرات الامريكية للخارج احد الحلول التقنية المتاحة😏”



درس في القرار السيادي بالمجان 👌🏻#للطاقة_وطن #OOTT pic.twitter.com/qXAVpn615N — عايض آل سويدان (@AyidhSalemQ) October 24, 2021

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد ربط في جلسة حوارية لشبكة CNN، ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة مع ارتفاع أسعار النفط عالميا لمستويات قياسية، بالمملكة العربية السعودية وقلة العرض من دول أوبك و"الكثير من الأشخاص في الشرق الأوسط" الذين يريدون التحدث معه لكنه يستبعد التحدث معهم.

وجاء رد الأمير عبد العزيز في مقابلة على قناة بلومبيرغ، حيث قال إن "أسعار الوقود ارتفت بسبب قلة المخزون في الولايات المتحدة، أسعار الوقود مرتفعة لأن هناك ما بين 2 إلى 2.5 مليون برميل من القدرة الإنتاجية لا تزال معطلة بسبب الإعصار".

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