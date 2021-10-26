قطر تنتخب رئيسا لأول برلمان منتخب في تاريخ البلاد

فاز حسن عبد الله الغانم، اليوم الثلاثاء، برئاسة أول برلمان منتخب في قطر.

وقالت وكالة الأنباء القطرىة، إن الغانم حصل على 37 صوتا، فيما حصل منافسه مبارك الكواري على 13 صوتا فقط.

انتخاب سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيسا لمجلس الشورى. #قنا #مجلس_الشورى_القطري pic.twitter.com/MfJtUgw1tu — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) October 26, 2021

​وكان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أكد خلال كلمته في افتتاح الفصل التشريعي الأول لمجلس الشورى، أن بلاده "تدرك أهمية اللحظة التاريخية باكتمال المؤسسات التي نص عليها دستور البلاد"، مشيراً إلى أنه لن يسمح بـ"القبلية والعصبيات البغيضة".

وقال الشيخ تميم إن "قطر ماضية في جهود تحقيق رؤية 2030"، لافتاً إلى أن إعداد الاستراتيجية الوطنية الثالثة يتطلب تقييم المرحلة الماضية.

وفيما يتعلق بمجلس التعاون الخليجي، قال أمير قطر إن "علاقات الأخوة والتاريخ والجغرافيا تجبرنا على الحفاظ على مجلس التعاون الخليجي"، مؤكدا "حرص قطر على تجاوز الخلاف في مجلس التعاون بالحوار والسعى لترسيخ الوفاق الذي تحقق في قمة العلا".

​وأصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، أمرا أميريا بتعديل تشكيل مجلس الوزراء القطري.

وقال الديوان الأميري، إن "الأمر الأميري شمل تعيين 13 وزيرا في الحكومة القطرية"، مشيرا إلى أن الوزراء المعيين أدوا اليمين الدستوري أمام أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، موضحا أن "الأمير عين علي بن أحمد الكواري، وزيرا للمالية، ومحمد بن حمد بن قاسم وزيرا للتجارة، وبثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة للتربية والتعليم، ومحمد بن عبد الله السليطي وزيرا للدولة لشؤون مجلس الوزراء".

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