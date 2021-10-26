تابوت كاهن مصري عاش قبل الميلاد يثير إعجاب حاكم دبي بنقوشه وألوانه المحفوظة... صور

أثار تمثال كاهن مصري عاش قبل الميلاد بآلاف السنين إعجاب حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم خلال زيارته للجناح المصري في معرض إكسبو 2020.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، مساء أمس الاثنين، إن حاكم دبي زار الجناح المصري " المميز بتصميمه المستوحى من الحضارة الفرعونية التي تعد من أعرق حضارات العالم".

وكان تابوت الكاهن "بسماتيك بن أوزير"، من أهم القطع الأثرية التي أثارت إعجاب محمد بن راشد خلال جولته في الجناح المصري.

ويدور الحديث عن تابوت لكاهن عاش في مصر في نهاية عصر الدولة الحديثة في الفترة بين 1069-1550 قبل الميلاد.

وتابوت "بسماتيك بن أوزير"، اكتشف حديثا ويتميز بنقوشه وألوانه المحفوظة بصورة لافتة، بحسب المصدر ذاته.

خلال جولتي الدورية في إكسبو اليوم .. في جناح المالديف حيث التقيت رئيسها … وفي جناح مصر حيث رأيت جزءاً من تاريخها وحضارتها .. وفي جناح سويسرا حيث تفاعلنا مع ثقافتها ومنتجاتها pic.twitter.com/stqjmgOfOa — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 25, 2021

ويمتد الجناح المصري على مساحة 3 آلاف متر مربع ويستعرض بما في ذلك قطع أثرية نادرة يعود تاريخها إلى آلاف السنين للتعريف بثراء الحضارة المصرية وإسهاماتها.

وتستضيف إمارة دبي معرض "إكسبو 2020" في الفترة بين 1 أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى 31 مارس/آذار 2022، بمشاركة 200 جهة إضافة إلى الشركات والمنظمات متعددة الأطراف.