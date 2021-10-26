مفوضية الانتخابات الليبية تنشر قوائم المرشحين وتؤكد: الطعن خلال 48 ساعة

بدأت المفوضية العليا للانتخابات الليبية نشر القوائم المبدئية للمرشحين في الانتخابات المقبلة، من خلال مكاتبها الانتخابية.

ووفقا لما نشرته المفوضية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فإن القوائم التي نشرتها ستقبل الطعن عليها خلال 48 ساعة من تاريخ نشرها.

كما دعت المفوضية المواطنين إلى التوجه لمراكز توزيع بطاقات الاقتراع، كي يتأكدوا من وجود أسمائهم في تلك القوائم، ليتسنى لهم تسلم بطاقاتهم الانتخابية في وقت لاحق.

وكانت المفوضية قد أكدت على أحقية الطعن على تسجيل أي ناخب لم يستوف الشروط القانونية للتسجيل.

وأوضحت أن الطعن يكون أمام المحكمة الجزئية الواقع مركز الانتخاب في نطاقها، لافتة إلى وجوب أن يتم هذا خلال 48 ساعة من تاريخ نشر القائمة التي تتضمن الاسم المطعون عليه.

وأشارت المفوضية إلى عدم قبولها الطعن إذا لم يتم إخطارها بما قررته المحكمة خلال مدة الـ 48 ساعة التي حددتها.

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