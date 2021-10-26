بيسكوف يعرب عن قلق روسيا إزاء الأحداث في السودان

أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، قلق روسيا إزاء الأحداث في السودان، داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس والعودة إلى المسار الدستوري.

وقال بيسكوف للصحفيين في تعليقه على تطورات الأحداث في السودان: "نحن قلقون بالتأكيد، نود أن نرى في أقرب وقت عودة للوضع في البلاد إلى الحياة الدستورية. نحن بالطبع ندعو جميع الأطراف إلى كبح جماح الأحداث".

وأضاف أن السودان مهم للغاية بالنسبة لروسيا في مختلف المجالات. وقال: "نحن نراقب عن كثب ما يحدث هناك".

وردا على سؤال عما إذا كان الكرملين سيدعم أي طرف في المواجهة في السودان ، قال بيسكوف: يجب على السودانيين إدارة ما حدث في البلد بأنفسهم ونتمنى أن يحدث ذلك في أقرب وقت ممكن وبدون خسائر بشرية.

واعتقلت قوة عسكرية فجر أمس رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، من مقر إقامته في الخرطوم، مع عدد من الوزراء وأعضاء بمجلس السيادة، وهو ما وصفه مكتب حمدوك في بيان بأنه "يمثل تمزيقا للوثيقة الدستورية وانقلابا مكتملا على مكتسبات الثورة".

وفي وقت سابق من الاثنين، أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وحل مجلس السيادة الانتقالي والحكومة، متعهدا بتشكيل حكومة كفاءات تدير المرحلة الانتقالية في البلاد.

وقبل ذلك، أعلن مكتب عبد الله حمدوك، في بيان، اعتقال الأخير وزوجته من قبل قوة عسكرية اقتادتهما إلى جهة غير معلومة. وقال البيان: "تم اختطاف رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك وزوجته فجر اليوم من مقر إقامتهما بالخرطوم، وتم اقتيادهما لجهة غير معلومة من قبل قوة عسكرية. كما اعتقلت القوات الأمنية بالتزامن عدداً من أعضاء مجلس السيادة والوزراء وقيادات سياسية".