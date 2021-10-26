وزير سابق ينتقد رئيسة الحكومة التونسية: يجب أن تتقني اللغة العربية

وجه وزير الصحة التونسي الأسبق عبد اللطيف المكيفي انتقادا لرئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، على عدم إتقانها اللغة العربية، حسب تعبيره.

وحسب ما نشره المكيفي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قال: "لغتنا هي رمزنا مثل علمِنا، وعندما تقول السيدة نجلاء بودن (الدول المُناحة) وتقصد بها الدول المانحة وتمر دون تصحيح فهذا يعني أنها لم تعلم أنها ارتكبت خطأ أصلا" .

وتساءل الوزير السابق عما إذا كان من واجب المسؤولين التونسيين إتقان اللغة العربية، أم لا، سيما وأنها لغة الهوية.

وقال: "من حقنا أن نتساءل أليس من واجب من يتصدرون لتمثيل تونس أن يتقنوا اللغة العربية نطقا وكتابة وقراءة وارتجالا؟".

وكانت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن قد ألقت كلمة في افتتاح أشغال الدورة الأولى لقمة الشرق الأوسط الأخضر خلال زيارتها الى المملكة العربية السعودية.

وتهدف قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، إلى توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين السعودية ودول الجوار لمواجهة تحديات التغير المناخي، وتشكيل أول تحالف لمكافحة الظاهرة في الشرق الأوسط، وفق ما ورد على الموقع الإلكتروني للقمة.

كما تناقش القمة خلال يومي انعقادها، تحديات "التحول في الطاقة وتحقيق التوازن وكذلك الصناعات كثيفة الكربون والفرص الاستثمارية الجديدة في الاقتصاد الأخضر".

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