ابن راشد يوجه بإجراء موحد في عموم البلاد صباح الثالث من نوفمبر

دعا نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، اليوم الثلاثاء، المؤسسات والوزارات إلى رفع علم الإمارات موحدا يوم 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقال ابن راشد، عبر حسابه على "تويتر" إن "الإمارات ستحتفل بيوم علمها في عامها الخمسين في الثالث من نوفمبر القادم"، مطالبا برفع العلم على الوزارات والمؤسسات بشكل موحد الساعة الحادية عشرة صباحا بالتوقيت المحلي".

الإخوة والأخوات ستحتفل دولة الإمارات بيوم علمها في عامها الخمسين في الثالث من نوفمبر القادم..سنرفعه على وزاراتنا ومؤسساتنا بشكل موحد الساعة الحادية عشرة صباحاً .. رمز الدولة والسيادة والوحدة للخمسين الماضية سيبقى معنا للخمسين القادمة ليرسخ الانتماء والولاء والمحبة لتراب الإمارات — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 26, 2021

​ويعتبر يوم العلم مناسبة وطنية تحتفل بها الإمارات في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، حيث تتزين الدولة في هذه المناسبة بألوان العلم الإماراتي.