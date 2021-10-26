جنود مظليون مصريون وروس يقفزون من طائرة "إيل-76"

تتضمن فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك "حماة الصداقة – 2021" قفز عناصر من قوات المظلات المصرية والروسية بالمظلات من طائرة النقل الروسية.

وسيقفز 150 من الجنود المظليين الروس والمصريين من طائرة "إيل-76" بالمظلات الروسية "دي-10".

ويبيّن فيديو نشره تلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" أن الجنود المصريين المشاركين في التدريب المشترك يتلقون تدريبات مكثفة في إطار الاستعدادات للقفز بالمظلات الروسية. ويشرف على تدريبهم مدربون روس.

وتستمر فعاليات التدريب المشترك بمشاركة أكثر من 500 فرد حتى يوم الجمعة القادم. وكان المشاركون فيه قد حرروا قرية في ضواحي القاهرة من الإرهابيين الافتراضيين.