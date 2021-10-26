سوريا توقع عقدا مع إيران لإعادة تأهيل محطة كهربائية بقيمة أكثر من 99 مليون يورو

أفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء، أن وزارة الكهرباء السورية قد وقعت عقداً، اليوم الاثنين، مع شركة "بيمانير" الإيرانية لإعادة تأهيل محطة محردة باستطاعة 576 ميغا وات.