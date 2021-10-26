التحالف العربي يعلن مقتل 85 عنصرا من "أنصار الله" في معارك بمأرب

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الثلاثاء، مقتل عشرات من مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين"، وتدمير 9 آليات عسكرية بعمليات نفذها في محافظة مأرب الغنية بالنفط شرقي العاصمة صنعاء.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، قال التحالف العربي إنه نفذ 21 عملية استهداف لآليات وعناصر الميلشيا [في إشارة إلى جماعة الحوثيين] في الجُوبة [جنوبي محافظة مأرب] والكسارة [غربي مأرب] خلال الـ 24 ساعة الماضية.

#التحالف: عمليات الاستهداف شملت تدمير (٩) من الآليات العسكرية والقضاء على (٨٥) عنصراً إرهابياً.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) October 26, 2021

وأضاف أن "عمليات الاستهداف شملت تدمير 9 آليات عسكرية والقضاء على 85 عنصرا إرهابيا"، على حد وصفه.

ومنذ مطلع شباط/فبراير الماضي، تصاعد القتال بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين في محافظة مأرب، بعد إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب التي تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صافر النفطية، وتمثل السيطرة على المدينة أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن.

والقتال في مأرب يمثل جانباً من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين جماعة أنصار الله (الحوثيين)، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.

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