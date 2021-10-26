أول دولة خليجية توافق على تلقيح الأطفال من عمر 3 سنوات بلقاح سينوفارم المضاد لكورونا

أعلنت السلطات الطبية المسؤولة في البحرين، موافقة لجنة التطعيمات بالمملكة على تطعيم الفئات العمرية من 3 إلى 11 عاماً بلقاح "سينوفارم" المضاد لفيروس كورونا بجرعتين.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا عن موافقة أعضاء لجنة التطعيمات بتطعيم الأطفال بلقاح "سينوفارم" بدءًا من غدٍ الأربعاء.

وشدد الفريق الوطني الطبي على أهمية تطعيم هذه الفئة العمرية لحمايتهم وحماية أسرهم ومجتمعهم، خاصة في ظل طول فترة حضانة الفيروس لدى الأطفال في حال الإصابة به، مما يعزز من انتشار الفيروس".

وأوضحت الوكالة، أن الفريق الوطني نوه إلى أنه "تم السماح لهذه الفئة العمرية بتلقي التطعيم بعد أن درست لجنة التطعيمات جميع التوصيات الطبية الصادرة والمتعلقة بهذا الشأن من أجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم عبر اكتساب المناعة ضد الفيروس".

ولفت إلى أن التسجيل يتطلب موافقة ولي الأمر قبل أخذ التطعيم للراغبين من هذه الفئات العمرية إضافة إلى وجود مرافق معهم عند أخذ التطعيم.

شارحا أن التسجيل للحصول على اللقاح يتم عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الصحة أو عبر تطبيق "مجتمع واعي".

وأكد الفريق أنه "ستتم الموافقة قريباً على تطعيم (فايزر-بيونتك) المضاد لفيروس كورونا بجرعتين للفئة العمرية من 5 - 11 عامًا"، مشيرا إلى أنه سوف يتم الإعلان عن ذلك عبر موقع وزارة الصحة في حينه.