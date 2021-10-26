البرلمان التركي يمدد مذكرة تفويض الحكومة بإرسال قوات إلى سوريا والعراق لمدة عامين

صادق البرلمان التركي على اقتراح لتمديد انتشار القوات العسكرية بعمليات مكافحة الإرهاب في العراق وسوريا لمدة عامين.

وكتبت وكالة أنباء "الأناضول" في "تويتر: "البرلمان التركي يقر تمديد مذكرة التفويض للحكومة من أجل إرسال قوات إلى العراق وسوريا لعامين إضافيين".

#عاجل | البرلمان التركي يقر تمديد مذكرة التفويض للحكومة من أجل إرسال قوات إلى #العراق و #سوريا لعامين إضافيين — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 26, 2021

وذكر تلفزيون البرلمان التركي أنه "تمت المصادقة بأغلبية الأصوات على المذكرة التي تمنح الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحية إرسال قوات لتنفيذ عمليات عسكرية خارج الحدود في سوريا والعراق لمدة عامين إضافيين".

وأضاف: "صادق حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومي وحزب الخير على المذكرة بينما رفضها حزبا الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد".

هذا وتشن تركيا عمليات عسكرية ضد "حزب العمال الكردستاني" الذي تعتبره إرهابيا شمالي العراق، وأيضا ضد المسلحين الأكراد شمالي سوريا.