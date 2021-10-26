السعودية تستعد لموجة نمو قوية جدا باستثمار ضخم في السياحة يوازي اقتصادات دول

قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إن المملكة أصبحت أكبر مستثمر في قطاع السياحة، إذ تسعى إلى استثمار أكثر من تريليون دولار في الأعوام العشرة المقبلة.

وأضاف في تصريحات لـCNN ، الثلاثاء، على هامش مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض "نتوقع 100 مليون زائر بحلول 2030 مقابل 40 مليون زائر اليوم"، معربا عن تفاؤله تجاه المستقبل.

وتابع "علينا أن نكون جاهزين لموجة نمو قوية جداً".

وقال الوزير الخطيب في كلمته خلال المؤتمر إن قطاع السياحة يُعد أحد أكثر القطاعات حيوية في العالم، حيث بلغت قيمة القطاع ما يقارب 9 تريليونات دولار، وذلك يوازي اقتصادات دول العالم باستثناء دولتين، مما يستلزم منا التنسيق على المستوى الدولي، خاصة وأن أكثر من 330 مليون شخص يعتمدون على السياحة في معيشتهم.

وأوضح أن قطاع السياحة فقد 60 مليون وظيفة العام الماضي على مستوى العالم، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود لتقوية المنظمات السياحية ورفع مستوى تمثيلها في المنتديات العالمية مثل قمة العشرين، "لنحقق مستقبل السياحة الذي نسعى إليه جميعا".

وأكد أن تعافي الاقتصاد العالمي مرهون بتعافي قطاع السياحة، "لذلك نحن بحاجة إلى العمل معاً لإعادة تفعيل السياحة وفق مبادئ عمل فاعلة، لنحقق الأهداف المشتركة".