فلسطينية تعانق قبر ابنها باكية لمنع الجرافات الإسرائيلية من اقتلاعه... فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لأم فلسطينية تحتضن قبر ابنها في القدس لمنع الجرافات الإسرائيلية من اقتلاعه.

وأظهر مقطع الفيديو والدة المقدسي الراحل علاء نبابتة وهي تعانق قبر ابنها في مقبرة اليوسفية الملاصقة للمسجد الأقصى، بينما يحاول عدد من أفراد الشرطة الإسرائيلية جرها بعيدا عنه.

وتشبثت الأم الفلسطينية بالقبر الذي ينتظر دوره في التجريف وهي تبكي وتنوح على ابنها قائلة: "علاء يما مش راح أقوم".

قوات الإحتلال الغاصبة تُبعد سيدة فلسطينية عن قبر نجلها بالقوة في المقبرة اليوسيفية بالقُدس تمهيداً لتجريف ما حوله . pic.twitter.com/PtnDPL4dcq — Raghad🇵🇸𓂆 (@raghadm48) October 25, 2021

​يأتي هذا في الوقت الذي واصلت فيه القوات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أعمال التجريف في المقبرة المجاورة لأسوار البلدة القديمة بالقدس، لليوم الثاني على التوالي.

واتهمت وسائل إعلام فلسطينية طواقم البلدية الإسرائيلية بطمس أجزاء من المقبرة وشواهد القبور، أمس الاثنين وذلك بعد تدمير عدد منها ونبشها الأسبوع الماضي.

وقالت إن الحكومة الإسرائيلية تهدف لتحويل هذه المنطقة إلى "حديقة توراتية" ضمن مشروع للمستوطنين في محيط أسوار البلدة القديمة.