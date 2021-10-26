البرلمان العربي: إلغاء قانون الطوارئ يتوج جهود مصر في محاربة الإرهاب

علق البرلمان العربي على قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلغاء تمديد حالة الطوارئ في البلاد، مؤكدا أن هذا القرار يتوج جهود مصر في محاربة الإرهاب.

جاء ذلك في بيان نشره الموقع الرسمي للبرلمان العربي، اليوم الثلاثاء، تعليقا على قرار السيسي، الذي أصدره أمس الاثنين، بشأن قانون الطوارئ.

وقال البيان إن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، أشاد بقرار السيسي، مؤكدا أنه يعد تتويجا لجهود كبيرة بذلتها كل المؤسسات المصرية لتثبيت الأمن والاستقرار.

وتابع العسومي: "هذا القرار يعكس الجهود المخلصة والتضحيات الغالية التي بذلها أبناء مصر الأبرار في محاربة التنظيمات الإرهابية المتطرفة نيابة عن المنطقة وعن العالم أجمع".

وأوضح رئيس البرلمان العربي أن قرار السيسي بإلغاء الطوارئ يمثل امتدادا لخطوات أخرى اتخذتها القيادة السياسية في مصر، مشيرا إلى أنه جميعا تعكس حرص القاهرة على ترسيخ الاستقرار وتحقيق نهضة شاملة في جميع المجالات.

وأكد أن قرار إلغاء حالة الطوارئ يمثل أولى ثمار الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان في مصر، التي أطلقها السيسي في سبتمبر/ أيلول الماضي 2021.

وقال العسومي: "تؤكد تلك الخطوة أن مصر تدخل الجمهورية الجديدة بخطى ثابتة نحو التقدم والازدهار".

وقرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الإثنين، إلغاء حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ سنوات مؤكدا أن مصر باتت واحة للأمن والاستقرار في المنطقة بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء.

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