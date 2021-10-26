رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يعود إلى منزله بالخرطوم وسط انتشار عسكري مكثف

أفادت وسائل إعلام سودانية بأن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قد عاد إلى منزله في العاصمة الخرطوم بعد أقل من يومين من احتجازه على يد قوات عسكرية وإعلان حل حكومته من قبل القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان.