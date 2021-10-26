6 قتلى و10 مصابين في هجوم لتنظيم "داعش" شرقي العراق

قُتل ما لا يقل عن 6 أشخاص وأصيب 10 آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، إثر هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي على قرية في محافظة ديالي شرقي العراق.

بغداد- سبوتنيك. وقال مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك" إن هجوم لتنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) على قرية الرشاد في قضاء المقدادية شمال شرقي ديالى، أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين في حصيلة أولية.

يأتي ذلك في ظل حملة أمنية يشنها الجيش العراقي لتطهير البلاد من فلول التنظيم الإرهابي، واستئصال جذوره والقضاء على التهديد الذي يشكله نهائيا.

في يوم الجمعة الماضي، أعلنت القوات المسلحة العراقية نجاحها في تدمير وكر إرهابي وقتل عنصر إرهابي في سلسلة جبال قره جوغ، ضمن عملية من أجل تطهير المنطقة من عناصر التنظيم والمخلفات الحربية.

وبتاريخ 20 أكتوبر/ تشرين الأولي الجاري، أعلنت قوات الأمن العراقية، اعتقال قيادي بتنظيم "داعش" الإرهابي مسؤول عن عدد من العمليات الإرهابية، يدعى كريم عبد الله مالح.

وقبل يومين من هذا التاريخ، أعلن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، القبض على غزوان الزوبعي، الملقب بـ "أبو عبيدة بغداد"، والذي يقف وراء حادث تفجير حي الكرادة التجاري بالعاصمة بغداد، قبل 5 سنوات، والذي أوقع مئات القتلى والمصابين.

وتشهد بغداد بين حين وآخر هجمات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، علاوة على هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق مختلفة، توقع قتلى ومصابين.

ويرى محللون أن أعمال العنف تلك محاولة من التنظيم الإرهابي، لرفع الروح المعنوية لمقاتليه ولإثبات أنه ما زال موجودا على الأرض على الرغم من هزائمه المتلاحقة.

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