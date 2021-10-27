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    نائب وزارة الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

    بلينكن يرحب في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء السوداني بالإفراج عنه 

    © AP Photo / Susan Walsh
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    أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اتصالا هاتفيا مع رئيس الحكومة الانتقالية المُقال، عبد الله حمدوك، وأعرب عن ترحيبه بالإفراج عنه.

    واشنطن - سبوتنيك. وقال بيان صدر عن الخارجية الأمريكية، إن "بلينكن رحب بإطلاق سراح رئيس الوزراء من الحجز وكرر دعوته للقوات العسكرية السودانية للإفراج عن جميع القادة المدنيين المحتجزين وضمان سلامتهم".

    رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
    © REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
    رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يعود إلى منزله وسط انتشار عسكري مكثف

    وأفادت وسائل إعلام سودانية بأن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قد عاد إلى منزله في العاصمة الخرطوم بعد أقل من يومين من احتجازه على يد قوات عسكرية وإعلان حل حكومته من قبل القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان.
    وبحسب صحيفة "السوداني" المحلية، فقد إطلاق سراح حمدوك، وعودته إلى منزله في كافوري، وسط انتشار عسكري كثيف حول منزله.

    وكانت قوة عسكرية قد اعتقلت فجر الاثنين رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، من مقر إقامته في الخرطوم، مع عدد من الوزراء وأعضاء بمجلس السيادة.

    وفي وقت سابق أمس الثلاثاء،، قال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في مؤتمر صحفي بالخرطوم، "رئيس الوزراء متواجد في بيتي وليس مختطفا وسيعود إلى منزله اليوم أو الغد فور زوال التهديدات القائمة".

    وأضاف أن حمدوك "لم يكن باستطاعته العمل بحرية لأنه كان مقيدا من الناحية السياسية".

    وأوضح أن هناك بعض الوزراء والأشخاص الذين يعتبر وجودهم قد يؤثر على الوحدة الوطنية والأمن الوطني.

    وأكد أنه:

    "سيتم تشكيل مجلس سيادة وحكومة لكن بتمثيل حقيقي من جميع الولايات، بحيث يتم اختيار وزير من كل ولاية".

    ورفض البرهان تسمية ما جرى بأنه انقلاب قائلا: "الإدانات أمر متوقع لأن ثمة دول ترى أن تحركاتنا هي انقلاب، ولكنه ليس كذلك. لم نقم بانقلاب، نحاول تصحيح مسار الانتقال".

    وأعلن أن "خدمات الإنترنت ستعود تدريجيا وسيتم إلغاء قانون الطوارئ فور تشكل المؤسسات، مضيفا أن مؤسسات الدولة أيضا ستكتمل هياكلها في غضون 10 أيام.

    وكان البرهان أعلن يوم الاثنين مجموعة من القراءات الاستثنائية المفاجئة أبرزها فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وحل مجلسي السيادة والحكومة، في خطوة وصفها مسؤولون وسياسيون في البلاد بأنها انقلاب عسكري.

    وأرجع سبب تحرك الجيش إلى أن "الخلافات بين الساسة والطموح والتحريض أجبرنا على التحرك، لأن ما تمر به البلاد الآن يهدد أمن الأمة".

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