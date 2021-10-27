تجمع المهنيين: دخول الشركات السودانية النفطية في إضراب عام احتجاجا على "الانقلاب العسكري"

أعلن تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الأربعاء، دخول الشركات السودانية العاملة في قطاع النفط في عصيان مدني شامل وإضراب عام، احتجاجا على القرارات الأخيرة لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان والتي شهدت حل الحكومة الانتقالية واحتجاز عدد من الوزراء.

وأوضح التجمع في بيان مقتضب اليوم: "إضراب الشركات العاملة بقطاع النفط. بحمد الله و بعزيمة الشرفاء بقطاع النفط، انتظم العاملون بالشركات المنتجة للنفط بالإضراب العام وإعلان العصيان المدني بنجاح تام 100%".

وكان التجمع أشار، في وقت سابق، إلى دخول شركة "سودابت" الحكومية في إضراب وعصيان مدني احتجاجا على ما وصفته بالانقلاب العسكري.

وتشهد العاصمة السودانية توترات على خلفية خروج مظاهرات رافضة للقرار الأخير من الجيش السوداني، وأوضح مراسل "سبوتنيك" أن القوات المسلحة أطلقت النار في الهواء لتفريق مئات المتظاهرين على مدخل جسر شمباط الرابط بين مدينتي أمدرمان والخرطوم بحري، موضحا أن اشتباكات مستمرة بين الطرفين يستخدم فيها المتظاهرون الحجارة.

وسبق ذلك، إعلان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، بعد ساعات من احتجاز رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وعدد من الأعضاء المدنيين بالسلطات الانتقالية وسط أزمة سياسية حلت بين شركاء الحكم الانتقالي.

ويعيش السودان حالة من التوتر منذ الإعلان عن محاولة انقلاب فاشلة الشهر الماضي، وبدأ على إثرها تراشق حاد بالاتهامات بين الطرفين العسكري والمدني الذين يفترض تقاسمهما للسلطة بعد سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.